Противники военного переворота в Мьянме начали блокировать дороги

В Мьянме противники произошедшего в стране военного переворота со среды перекрывают улицы и мосты, чтобы помешать армейским грузовикам и силам полиции разгонять протесты.

Активисты, блокирующие дороги, делают вид, что их машины сломались, поэтому они не могут никуда проехать. Инициатива, информация о которой быстро распространилась в соцсетях, так и называется "кампания сломанного автомобиля".

Акция по перекрытию дорог стала последней по времени кампанией в рамках набирающего силу движения гражданского неповиновения. Ключевые перекрёстки и въезды в столицу страны Янгон блокируют десятки машин. Одновременно в центре города проходит массовая демонстрация. Её организаторы надеются, что после того, как военные продлили срок задержания лидера партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, на нее выйдет рекордное число участников. Об этом в Telegrame пишет один из очевидцев событий.

"Би-би-си" передаёт, что на протестную демонстрацию в Янгоне в среду вышли десятки тысяч людей. Они требуют освободить Су Чжи и других политических лидеров, взятых под стражу в результате переворота 1 февраля.

Во вторник против лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи выдвинули второе уголовное обвинение. А само армейское руководство вновь пообещало провести новые выборы и после этого отказаться от власти.

Военные, захватившие власть и объявившие в Мьянме чрезвычайное положение сроком на год, обвинили "Лигу за демократию" в махинациях на выборах в ноябре. Сторонники Су Чжи получили тогда более 80 процентов голосов.

Мьянма, также известная как Бирма, находилась под властью военных до 2011 года, когда в стране начались демократические перемены под руководством Су Чжи. После ареста в начале февраля она призвала сторонников сопротивляться перевороту и не допустить возвращения диктатуры.