"В русской школе учились?" Активист поговорил с судьей на языке коми

Житель Сыктывкара (столица Республики Коми), активист движения народа коми Алексей Иванов, которого собирались судить за участие в акции протеста, говорил в суде на языке коми, государственном в республике. Это возмутило судью Ирину Юшкову.

Судья на повышенных тонах заявила, что производство ведётся на русском языке, спросила, не в "русской" ли школе тот учился, и напомнила, что молодой человек живёт в России. В итоге активист отказался подписывать бумаги, оформленные не на коми. В интервью Idel.Реалии Иванов так объяснил свою мотивацию: по закону, он может разговаривать на коми и просить вести производство на коми, поэтому он будет продолжать настаивать на своём. При этом он не будет пытаться привлечь судью к ответственности, поскольку не верит, что "сегодня в России можно добиться справедливости в споре с государством". Idel.Реалии поговорили с коми активистом:

– Суд был из-за акции 23 января, когда я выходил на митинг, на шествие в поддержку Навального, – рассказывает Иванов. – Через пять дней после акции, 28 января, ко мне на работу пришла полиция. Сказали, что уголовный розыск, нужно проехать. Я предложил всё составлять на месте. Они объяснили, что так не могут, мол, поехали с нами, иначе у меня будут проблемы. Я с ними проехал, по пути в машине я с ними разговаривал. Сказал, что нельзя людей с работы на пустом месте забирать, что это преступный закон, который они пытаются соблюдать.

Люди имеют право выходить на митинги без согласования

Люди имеют право выходить на митинги без согласования. Я им рассказывал, как в Финляндии: там просто уведомляешь и выходишь на акцию, и всё. Никаких проблем из-за этого не будет, а у нас какой-то фашистский режим, не дают людям с противоположной точкой зрения выходить и выражать свой протест. Когда доехали в полицию, они извинились передо мной за то, что задерживали на работе, сказали, что у них работа такая и ничего сделать с этим не могут. В полиции, куда меня привезли, были сотрудники из Центра "Э", которые меня задерживали в 2017 году. Они знали, что я разговариваю на коми, и специально посадили людей, которые понимают коми, но стесняются разговаривать.

Я попросил перевести на коми, потому что я имею право, такая возможность есть

При оформлении протокола я сказал, что нужно перевести документы делопроизводства – все перенести на язык коми, согласно статье КоАП РФ 24.2. Они ответили, что ничего переводить не будут, вызвали переводчика, хотя они сами прекрасно всё понимают, но не разговаривают почему-то. Я сказал, что если протокол будет на русском языке, я его не буду подписывать. Я попросил перевести на коми, потому что я имею право, такая возможность есть. После этого меня отпустили без подписи, я ничего не подписал, протокол выдали на руки, там было написано, что я отказался подписывать. После этого, 11 февраля, опять приехали ко мне на работу, сказали, что через два часа суд, мне нужно явиться. Мне опять пришлось с работы отпрашиваться. Я пошел в суд. Зашел к судье на заседание, там запись вся есть, три минуты длилась.

– А адвокат присутствовал?

– Я ничего не успел, за два часа до суда мне уведомление прислали, принесли, точнее.

– В интернете распространилась запись, где вы отказываетесь говорить по-русски, а судью это заставило либо очень занервничать, либо всё-таки возмутиться. Как вы считаете, какая была реакция судьи?

Она разозлилась не из-за того, что я отказался разговаривать, а из-за того, что я начал с ней на коми разговаривать

– Она разозлилась не из-за того, что я отказался разговаривать, а из-за того, что я начал с ней на коми разговаривать. Она не ожидала этого. Я сразу сказал, что документы должны быть на коми, тогда я подпишу. Я не знаю, почему полицейские не передали ей этого, ведь я попросил перевести всё. Она разозлилась, на аудиозаписи слышно, как она злилась.

На пустом месте и про "русскую" школу начала говорить, и про "русский" паспорт. Для меня это непонятно, потому что нет таких понятий "русская школа", "русский паспорт". У нас всё российское в России, я имею право разговаривать на родном языке.

– А когда российский судья говорит "вы что, не в "русской" школе учились, у вас что, не "русский" паспорт" и так далее, как вы считаете, это результат безграмотности судьи или всё-таки они настолько привыкли, что можно так обозначать, и не считают это чем-то неправильным?

– Мне кажется, люди даже не задумываются. В судах и во всех госучреждениях идет отрицательный отбор, состоящий из людей, которые максимально лояльны, и не важна их компетенция.

– А ваша мотивация в чем заключалась, вы что этим хотели сказать? Вы хотели напомнить властям, что язык коми – это государственный язык республики и он должен использоваться в судебном производстве?

– Мне удобно разговаривать на коми и пользоваться этим языком, поэтому и с полицейскими до этого, и в судах – был суд такой же однажды за митинги в поддержку Навального – я всегда стараюсь разговаривать на этом языке. Я имею такое право, и это право должно соблюдаться. Раз у них есть закон, по которому мы не имеем права выходить на мирные акции протеста без согласования, пусть свой же закон соблюдают, который обязывает обслуживать людей на государственном языке республики.

– Вы не боитесь, что если такая реакция с вашей стороны превратится в массовый метод борьбы с властями, то они могут переписать и этот закон?

– Я уверен, что они будут пытаться и с этим что-то сделать, но раз закон есть, его надо использовать, неважно, что будет дальше. Какая разница: он есть, его не используют, или он есть, его используют, и с этим начинают что-то делать? Если они будут пытаться убирать это, то это возмутит очень многих во многих республиках.

– В России существует федерализм. Как это ощущается в вашей республике?

Федерализм у нас существует только показушный

– Федерализм у нас существует только показушный, можно сказать. Декларативно только поддерживается язык, для коренного населения ничего конкретного не делается. Есть только культурные мероприятия, песни и пляски под гармошки, и всё. Конкретно для поддержки и развития языка условий нет. Федерализма по сути нет, унитарное государство. Судья даже говорит, что у меня "русский" паспорт, а не российский, это о многом говорит.

– Вот вы говорите, что вышли в поддержку Алексея Навального. Его часто критикуют за то, что он вторит власти в вопросах госязыков, в вопросах федерализма. Вас это не смущает?

На данный момент на идеологию Навального можно не смотреть, потому что он как символ объединения протеста

– На данный момент на идеологию Навального можно не смотреть, потому что он как символ объединения протеста. Он единственный, по-моему, кто может что-то изменить в России, ближе всех к этому. Спорить с ним про языки, федерализацию можно будет уже тогда, когда будут честные выборы в России. Навальный – это просто инструмент для изменения системы в России, эффективный инструмент. Поэтому я считаю, что поддерживать Навального должны все, неважно, каких взглядов они придерживаются. Чтобы что-то изменилось, нужен лидер, который у нас уже есть готовый, можно с ним работать. Потом можно будет с ним договориться обо всём, я уверен в этом.

– Вот вы говорили о том, что видели, как такие процессы происходят в Финляндии. Я так понимаю, вы ссылаетесь на Финляндию, потому что и финны, и коми являются представителями финно-угорских народов. Вы часто используете опыт независимых финно-угорских государств в анализе ситуации в вашей республике и стране в целом?

– Я привожу Финляндию и Эстонию в пример, потому что я там сам жил какое-то время и видел, как государство существует, как полиция относится к людям, как люди к полиции, друг к другу относятся. Пока я жил в Финляндии, я понял, что эти люди абсолютно такие же, как мы, просто у них порядок в государстве, и люди живут в свое удовольствие, не борясь постоянно с чем-нибудь, с отсутствием денег или условий каких-то.

– Как вы считаете, почему именно к вам приходят? Ведь уже второй раз вас пытаются привлечь к ответственности. Наверняка в вашей республике выходили многие люди, не ко всем же пришли?

– Ко всем не пришли, потому что большинство, кто выходил на митинг, не являются активистами, их полиция не знает. Меня полиция уже знает, поэтому ко мне пришли. Ко многим таким же активистам пришли и назначили штрафы.

– А вы активист движения народа коми?

– Да.

–​ Чего вы хотите добиться в республике?

– Максимально – это получить хорошо работающее государство, неважно, будет ли оно в составе Российской Федерации или нет. Важнее всего, чтобы люди могли разговаривать на родном языке, не стесняясь, и жить в нормальных условиях.

–​ Вы несколько раз повторили, что у вас в республике многие стесняются говорить на языке коми. Почему так происходит? Это целенаправленная политика государства или как-то у самих людей вырабатывается такое чувство?

– Сложно сказать, почему так. У людей нет языковой среды, родной язык такой сакральный, который можно использовать только дома. Вне дома они стесняются на нем разговаривать, потому что его нигде нет вокруг, кроме дома. Такой характер у коми, что они больше подстраиваются под окружение, не пытаются навязать свое.

–​ На ваш взгляд, в России есть регионы, в том числе республики, в которых ситуация отвечает тому, чего бы вы хотели добиться в Республике Коми?

– Я не интересовался другими республиками. Я просто знаю, как я хочу, и как должно быть по закону и человеческим нормам, - сказал Алексей Иванов.

Idel.Реалии направили запрос в Сыктывкарский городской суд Республики Коми с просьбой ответить на ряд вопросов. При получении ответа редакция напишет заметку о позиции судьи Ирины Юшковой.