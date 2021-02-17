Суд в Петербурге запретил аниме "Князя Тьмы" и "Клинок Маню"

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 17 февраля запретил на территории России ссылки четыре аниме-сериала. Об этом сообщает пресс-служба судов города.
Под запрет попали ссылки аниме "Князь тьмы и Герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню" и "Натюрморт в серых тонах". Их заблокируют для просмотра в интернете.
Ранее Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал пять исков о запрете на распространение в России нескольких аниме-сериала и песни рэпера Моргенштерна "Я съел деда". Прокуратура считает, что японские мультики и название композиции пагубно влияют на умы российских детей.
- В январе 2021 года состоялось заседание, на котором суд запретил распространение ссылок с аниме "Тетрадь смерти", "Токийский террор", "Эльфийская песнь" и "Инуяшики". 3 февраля под запрет попали ссылки на аниме "Ложные выводы", "Игра Дарвина" и "Сладкая жизнь". Заседание по песне Моргенштерна еще не состоялось.
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