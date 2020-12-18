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Прокуратура потребовала запретить в России песню Моргенштерна "Я съел деда"

Рэп-музыкант Моргенштерн (Алишер Валиев)

Прокуратура обратилась в суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России песню Моргенштерна и Slava Marlow "Cъел деда", и несколько известных аниме-сериалов, в том числе "Наруто" и "Эльфийская песнь", сообщает пресс-служба городских судов.

Привлечённые эксперты сослались на некорректность названия трека Моргенштерна. Других причин, почему его нужно запретить, в иске не указано. Японские сериалы предложены запретить из-за насилия, "нетрадиционных сексуальных отношений" и "сцен с расчленением", следует из сообщения пресс-службы.

В списке предложенных к запрету аниме — "Эхо террора", "Межвидовые рецензенты" и "Тетрадь смерти". Какой из двух сериалов "Наруто" предложено запретить — не уточняется.

  • В конце 2018 года в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, Face, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Пошлая Молли" и певицы Монеточка. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, концерты требовали отменить группы родителей.
  • Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил тогда без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.

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