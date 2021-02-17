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Полицейских наказали за игру в "протестующих и ОМОН" со школьниками

В Нижневартовске полицейских наказали за игру со школьниками, в ходе которой они имитировали столкновение бойцов ОМОН и протестующих. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Ведомство ограничилось дисциплинарными взысканиями. Начальнику УМВД России по Ханты-мансийскому автономному округу Югра полковнику полиции Дамиру Сатретдинову вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии. Подобные предупреждения были также вынесены начальнику управления по работе с личным составом регионального МВД Сергею Селезневу и начальнику отделения информации отдела информационного обеспечения штаба МВД по Нижневартовску Сергею Усенко.

Накануне в сети появилось видео, на котором сотрудники полиции в школе №42 Нижневартовска сыграли с учениками в протестующих и ОМОН. Школьники бросали спортивные мячи в других учащихся, которым дали щиты и полицейские шлемы. После этого несколько подростков в шлемах и со щитами отрабатывали удары дубинками и ногами по воздуху. В региональном МВД это мероприятие объяснили "уроком мужества".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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