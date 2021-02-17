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Судебная палата Испании возобновила дело в отношении Михаила Фридмана

Михаил Фридман

Следователь Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Мануэль Гарсия Кастельон по требованию прокуратуры отменил своё же решение, которое он принял в декабре 2020 года о закрытии уголовного дела Михаила Фридмана. Как отмечает "Немецкая волна", дело было связано с предполагаемой причастностью российского магната к разорению корпорации Zed WorldWide - она действовала в сфере мобильных приложений и компьютерных игр.

На продолжении дела прокуратура настояла в связи с обнаружением документов, свидетельствующих о причастности Фридмана к банкротству Zed.

Из документов прокуратуры, частично опубликованных испанским изданием Confidencial, следует, что Фридман, будучи партнером Zed WorldWide, "лично контролировал действия, которые привели к банкротству корпорации в 2016 году". Затем предприятие было приобретено россиянами за 20 млн евро при его реальной стоимости 1,2 млрд евро.

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