Специальная прокуратура Испании по борьбе с коррупцией намерена продолжать юридическое преследование российского миллиардера Михаила Фридмана, начатое еще в 2019 году. Он подозревается в коммерческих махинациях, следствием которых стало разорение работавшей на российском рынке испанской корпорации Zed.

Мадридское интернет-издание El Confidencial недавно обнародовало интересный документ Специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией, непосредственно касающийся дела Михаила Фридмана. Публикация появилась в связи с попыткой Шестого следственного отдела Национальной судебной палаты Испании, где рассматривалось дело Фридмана, прекратить его юридическое преследование.

Начальник отдела Мануэль Гарсия-Кастельон посчитал, что участие магната в истории вокруг испанской корпорации Zed недоказуемо. Прокурор Хосе Гринда с этим мнением не согласился. В подготовленном им документе отмечается, что Фридман, будучи партнером Zed, лично контролировал "разного рода действия, приведшие к удушению и банкротству в 2016 году некогда процветавшей корпорации". Затем предприятие, работавшее в сфере высоких технологий, в частности, мобильной связи и приложений и компьютерных игр, было приобретено Фридманом за 20 миллионов евро, хотя реальная стоимость Zed составляла полтора миллиарда.

В результате испанские инвесторы Zed понесли огромные убытки. Ущерб был нанесен и испанскому государству, поскольку корпорация пользовалась его дотациями. В документе прокуратуры российский магнат даже именуется, цитата, "лидером преступной организации, который наводит страх на подчиненных ему лиц". В своих выводах прокуратура исходит из материалов, собранных Центральным управлением Национальной полиции Испании по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. Полицейские изучали переписку корпорации, другие документы, опрашивали ее сотрудников и так далее. Вывод был сделан тот же что, и в прокуратуре – за разорением Zed стоит Михаил Фридман, действовавший через своих доверенных лиц.

Прокурор Хосе Гринда считает, что предприятие стало жертвой рейдерского захвата, хотя и признает, что в данном случае насилие не применялось – использовались сугубо экономические методы. Вот что он рассказывает о своей работе, отмечая, что борьба с экономическими преступлениями очень сложна:

"Мы в прокуратуре занимается борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями, действуя в тесном контакте с силовыми структурами – полицией и жандармерией. Мы обеспечиваем государственный контроль за исполнением закона в ходе следственных мероприятий и судебных разбирательств. Одновременно мы стоим, в соответствии с положениями конституции, на страже прав граждан. Нам также приходится вести собственные расследования по важным делам параллельно со специализированными судебно-следственными органами. Это, в частности, касается экономических преступлений с элементами коррупции, расследовать которые сложно".

Прокурор Хосе Гринда усматривает в действиях российского олигарха такие предусмотренные уголовным кодексом Испании правонарушения, как "нелояльное по отношению к партнерам по управлению предприятиями, умышленное банкротство и коррупция в бизнесе".

Чтобы разобраться во всем этом деле, испанская прокуратура вместе с полицией в сентябре 2019 года вызвали Михаила Фридмана на допрос. Встреча, впрочем, дважды откладывалась по просьбе российской стороны и состоялась лишь в конце октября того же года. Защита пыталась опровергнуть обвинения. Она утверждала, что Фридман не имел никакого отношения к корпорации Zed. Адвокаты даже заявляли, что речь идет о заговоре, организованном бывшим владельцем Zed Хавьером Пересом Долсетом. Последний якобы сам обокрал и разорил свое предприятие.

Михаил Фридман, отвечая на вопросы прокурора и следователя, говорил, что просто не мог совершить ни одного из вменяемых ему правонарушений. Он, по его словам, не занимал в то время административных постов, позволявших принимать какие-либо решения в отношении Zed. На вопрос следователя о связях с Пересом Долсетом Фридман ответил, что хотя и встречался с ним, но никаких дел не имел. Вот запись, сделанная в ходе допроса:

"Я не помню. Это было много лет назад. Я его встречал на каких-то мероприятиях. Мы вообще с господином Долсетом встречались в жизни 3 или 4 раза. Все время на таких ужинах. Это было на протяжении достаточно длительного времени, наверное, двух или трех лет. И во время этих ужинов никаких серьезных деловых разговоров не велось. С господином Долсетом у меня никогда не было никакого общего бизнеса, никаких общих деловых интересов".

Между тем, как отмечало в свое время уже упомянутое издание El Confidencial, прокуратура располагает важным свидетелем. Речь идет о гражданине Великобритании Эдвине Харланде, который в свое время занимался аудитом в России. Этот англичанин еще в 2015 году предупреждал правоохранительные органы Испании о нарушениях, обнаруженных им в фирме Tema – совместном предприятии, созданном Zed и российской компанией "ВымпелКом" с участием Фридмана. Харланд, судя по публикации, выявил незаконный вывод россиянами капиталов из Tema, без ведома испанских партнеров.

В частности, 30 миллионов долларов были перечислены Александру Колокольцеву, сыну министра внутренних дел России. Испанцы якобы попытались остановить, как они полагали, неоправданные траты. В ответ российская сторона отменила все контракты с Tema и с фирмой Temafon, которой также владела Zed. Таким образом, корпорация лишилась доходов от своих филиалов – последние обеспечивали ей 43 процента всех дивидендов. В частности, она более не могла обслуживать кредиты, взятые для расширения своей деятельности, и в конце концов вынуждена была объявить о банкротстве.

Кстати, в ходе допроса в Мадриде следователь, полагавший, что речь может идти о неких коррупционных схемах, попытался выяснить, какие отношения связывают Фридмана с сыном министра Колокольцева. Ответ был аналогичным предыдущему, об отношениях с Пересом Долсетом – то есть Александра Колокольцева Фридман, как он заявил, знал, но плохо. И дел с этой семьей никаких не имел – ни с сыном, ни с отцом. С последним он якобы даже не был знаком:

"Ну, это молодой человек, предприниматель. Я его тоже знаю, так сказать, социально. Он не является моим другом... знакомый мой. Я не помню, это было много лет назад – я его встречал в каких-то мероприятиях, в театре. С отцом Колокольцева я лично не знаком".

В итоге уголовное расследование против Михаила Фридмана в Испании, судя по всему, будет продолжено. Сколько еще потребуется времени для выяснения всех обстоятельств банкротства корпорации Zed – неизвестно даже представителям прокуратуры. Подобные разбирательства в Испании часто тянутся годами.