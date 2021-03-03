Время Свободы: Дресс-код для одиночного пикетчика от Людмилы Нарусовой

Профсоюз «Альянс врачей», который возглавляет лечащий врач Алексея Навального, признан «иностранным агентом»*** Российские власти пытаются проводить «профилактические беседы» с участниками акций протеста и теми, кто о них пишет в соцсетях*** Людмила Нарусова выразила возмущение появлением одиночного пикетчика на крыльце здания Совета Федерации