Время Свободы: Дресс-код для одиночного пикетчика от Людмилы Нарусовой
Профсоюз «Альянс врачей», который возглавляет лечащий врач Алексея Навального, признан «иностранным агентом»*** Российские власти пытаются проводить «профилактические беседы» с участниками акций протеста и теми, кто о них пишет в соцсетях*** Людмила Нарусова выразила возмущение появлением одиночного пикетчика на крыльце здания Совета Федерации
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