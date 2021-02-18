ВШЭ: треть россиян готова платить дополнительные налоги на медицину

За последние два года вдвое сократилось число россиян, считающих приоритетом увеличение расходов на безопасность и на вооруженные силы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики, которое проводилось в прошлом году среди шести тысяч респондентов в 59 субъектах России.

Тех, кто считает приоритетом наращивание расходов на безопасность страны, стало 15 процентов против 29 процентов в 2018 году, число сторонников увеличения расходов на вооруженные силы сократилось с 17 до 8 процентов.

По мнению большинства опрошенных (65 процентов), государство должно увеличить расходы на развитие медицины и на повышение зарплат медперсонала. В 2018 году такой точки зрения придерживалась половина участников опроса.

Кроме того, треть респондентов готовы платить дополнительные налоги и сборы в размере 2 процентов от дохода за улучшение качества медицинского обслуживания. Также почти четверть россиян готовы налогами поддержать социальную помощь бедным и одиноким пожилым людям.

Выросло и число сторонников увеличения бюджетных трат на образование: в конце 2020 года об их необходимости заявили 54 процента респондентов, два года назад таких было 43 процента. На увеличение налоговых отчислений на улучшение школьного образования готовы 21 процент опрошенных.

Не согласны на дополнительные налоги на любые цели 40 процентов респондентов.

Помимо этого увеличилось число тех, кто считает, что государству нужно тратить средства на пенсии (45 процентов против 41 двумя годами ранее) и сторонников госрасходов на экологию (41 процент против 34). В числе приоритетных бюджетных расходов, по мнению 38 процентов опрошенных, должны быть и выплаты социальных пособий.

Траты на оборону в федеральном бюджете России на 2021–2023 годы превысят 9,5 триллионов рублей. Расходы на образование предусмотрены в размере 3,2 триллиона рублей, на здравоохранение – 3,3 триллиона рублей.

