Госдума одобрила дефицитный бюджет на три года

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы.

Основные параметры бюджета:

2021 год — доходы: 18,8 трлн рублей, расходы: 21,52 трлн рублей;

2022 год — доходы: 20,6 трлн рублей, расходы: 21,88 трлн рублей;

2023 год — доходы: 22,3 трлн рублей, расходы: 23,67 трлн рублей.

После обвала бюджетных доходов и рекордных трат в 2020 году Минфин начнет сокращение дефицита в 2021 году. По плану следующий год должен стать переходным: доходы казны еще не вернутся на докризисный уровень, а расходы останутся выше нормы последних лет. С 2022 года правительство рассчитывает полностью восстановить бюджетное правило, от которого пришлось отступить в 2020–2021 годах.

Чтобы нарастить финансирование приоритетных направлений (национальная экономика, социальная политика, здравоохранение), правительству пришлось пойти на 10-процентную оптимизацию всех незащищенных статей бюджета в течение трех лет, пропуск индексации окладов чиновников в 2021 году и сокращение на 5% госпрограммы вооружений.

Для мобилизации бюджетных доходов были приняты и непопулярные меры по увеличению фискальной нагрузки на бизнес и состоятельных граждан. Их стоимость оценивается примерно в 600 млрд рублей:

НДФЛ на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей,

повышенный подоходный налог в 15% для зарабатывающих более 5 млн рублей в год,

повышение ставок налогов на дивиденды в пользу резидентов Кипра, Мальты, Люксембурга.

Социальные расходы увеличиваются на 8% (по сравнению с докризисным планом) в 2021 году и на 10% в 2022 году. В следующем году 27% всех бюджетных расходов (5,8 трлн рублей) будет проходить по социальному разделу.

Раздел "Национальная экономика" (включающий в себя расходы на поддержку отраслей и космонавтики) в 2021 году обойдет по объему ассигнований "Национальную оборону" — 3,37 трлн рублей против 3,11 трлн рублей. Это связано главным образом с резким ростом ассигнований на поддержку экономики (на 19%) и небольшим сокращением расходов на оборону.

К бюджету поступило 876 поправок, приняли 669 из них. Ни одна из поправок оппозиционных фракций не была поддержана представителями "Единой России".