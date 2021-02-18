Еврокомисию призвали применить закон Магнитского из-за Навального

Европейские политики, общественные деятели, а также представители российской оппозиции направили письмо на имя главы Еврокомиссии и президента Евросовета с призывом оказать давление на российские власти и добиться освобождения из тюрьмы Алексея Навального. Авторы документа также пишут о необходимости прекратить репрессии в отношении россиян, участвующих в мирных протестах.

В письме отмечается, что Брюсселю стоит примененить европейский закон Магнитского для привлечения к ответственности лиц, причастных к отравлению Навального и насилию в отношении протестующих.

Авторы письма пишут, что адресные санкции могут быть применены в отношении лиц и компаний, которые поддерживают стратегические проекты Кремля, такие как газопровод "Северный поток – 2".

Обращение подписали более 150 человек. Среди них члены Европарламента от разных стран, один из инициаторов американского акта Магнитского финансист Уильям Браудер, российский журналист Владимир Кара-Мурза.

Евросоюз неоднократно заявлял о возможности введения санкций против России из-за ситуации с Навальным. В ответ глава МИД России Сергей Лавров допустил разрыв отношений с Европой, если возможные ограничения повлекут риски для российской экономики.

Соратники Навального добиваются от западных дипломатов поддержки санкций для окружения президента России Владимира Путина. Навальный считает его причастным к своему отравлению. Кремль обвинения отвергает.