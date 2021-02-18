Партия "Грузинская мечта" предложила кандидатуру на пост премьера Грузии

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" предложила кандидатуру Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра.

Гарибашвили – действующий министр обороны. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся на пост главы Минобороны.

Глава правительства Георгий Гахария подал в отставку утром в четверг, 18 февраля. Причиной стали санкции суда на арест лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. В МВД Грузии заявили, что отложили исполнение решения суда по делу Мелия.

Представители оппозиции говорят, что после отставки Гахария в стране должны пройти досрочные парламентские выборы.