В Испании назвали возобновление дела Фридмана технической ошибкой

Суд в Испании отменил решение о возобновлении расследования уголовного дела в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана. Миллиардера подозревали в причастности к банкротству корпорации Zed WorldWide. Возобновление дела суд назвал технической ошибкой. Об этом сообщают испанские СМИ.

Представитель Фридмана сообщил РИА "Новости", что ошибка исправлена.

Zed WorldWide работала на рынке мобильных приложений и компьютерных игр. Дело о вероятном умышленном банкротстве компании возбудили в 2019 году. По данным испанской прокуратуры Фридман, будучи партнёром Zed WorldWide, лично контролировал процессы, которые привели к банкротству корпорации в 2016 году. Затем предприятие было приобретено россиянами за 20 миллионов евро при его реальной стоимости более одного миллиарда.

В конце прошлого года дело было закрыто за неимением веских доказательств. В феврале следователь отменил своё же решение о прекращении дела и объявил о возобновлении расследования.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: