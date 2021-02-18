Эстония и Россия выслали дипломатов друг друга

Эстония выслала сотрудника российского посольства в Таллине. В ответ Россия выслала эстонского дипломата из посольства в Москве. Об этом в четверг сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, российского дипломата выслали недавно и "абсолютно безосновательно". Сотрудник посольства якобы занимался вопросами культуры и образования. Эстонский МИД не сообщил о причинах, по которым выслал российского дипломата.

Россия выразила протест эстонской стороне. Сотрудник посольства Эстонии был выслан в качестве ответных действий, заявила Захарова.