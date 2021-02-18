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Эстония и Россия выслали дипломатов друг друга

Российское посольство в Таллине, Эстония

Эстония выслала сотрудника российского посольства в Таллине. В ответ Россия выслала эстонского дипломата из посольства в Москве. Об этом в четверг сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, российского дипломата выслали недавно и "абсолютно безосновательно". Сотрудник посольства якобы занимался вопросами культуры и образования. Эстонский МИД не сообщил о причинах, по которым выслал российского дипломата.

Россия выразила протест эстонской стороне. Сотрудник посольства Эстонии был выслан в качестве ответных действий, заявила Захарова.

  • Ранее российские дипломаты были высланы из Польши, Германии и Швеции. Это стало ответным шагом на высылку Россией сотрудников дипломатических ведомств этих стран. Российская сторона заявила, что сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве участвовали "в незаконных акциях 23 января 2021 года". Очевидно, речь шла о митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

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