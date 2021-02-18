СМИ: ЕС решит с санкциями против России из-за Навального в феврале

Представители стран Евросоюза договорятся о санкциях в отношении России из-за ареста Алексея Навального 22 февраля. Ограничения не затронут крупных российских предпринимателей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники агентства рассказали, что в ЕС имеются разногласия относительно тех, кто должен попасть в санкционный список. Помимо прочего, Брюссель опасается усиления влияния Пекина совместно с Москвой. Предположительно под ограничения попадут чиновники, причастные к уголовному делу в отношении Навального.

По данным Reuters, Брюссель может ввести санкции перед саммитом ЕС 25 марта.

Соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против 35 человек людей из окружения российского президента, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его сторонники подчёркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц. После этого в России стали обсуждаться вопросы ответственности за призывы к санкциям, вплоть до лишения гражданства. С такой инициативой, в частности, выступил режиссёр Никита Михалков. Его предложение противоречит действующей Конституции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема наказаний за призывы к введению санкций против России "весьма актуальна", "привлекает общественный интерес" и "будет обсуждаться".