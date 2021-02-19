Ректор ВШЭ не увидел политики в увольнении арестованного на акции преподавателя

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов не видит "ни политических гонений, ни нарушения трудовых прав" в расторжении договора с приглашенной преподавательницей Анной Велликок. Об этом говорится в ответе ректора авторам письма в поддержку уволенного преподавателя. 100 сотрудников ВШЭ потребовали восстановить рабочий контракт с Велликок. По их мнению, на решение уволить преподавательницу повлияли её "политические убеждения".

Трудовой договор с Анной Велликок на проведение курса в магистратуре был расторгнут после того, как она была арестована на 14 суток за репост твита об акции сторонников Алексея Навального – суд посчитал, что она участвовала в организации несогласованной акции.

По словам ректора ВШЭ, Велликок, попав под арест, Анна Велликок заведомо не могла выполнить условия своего договора, а вузу пришлось привлечь другого преподавателя. "Университет не может платить дважды за одну работу, это нарушение закона", - подчеркнул Кузьминов.

При этом он в очередной раз заверил, что университет не будет наказывать студентов, получивших административные штрафы и аресты: "Мы уважаем право наших сотрудников и студентов придерживаться своих политических взглядов и убеждений, если это не вступает в противоречие с законом".

Ранее комментируя ситуацию с увольнением преподавателя, Кузьминов заявил, что университет не должен становиться площадкой политической борьбы. Он также утверждал, что после расторжения контракта с Велликок вуз столкнулся с "ожесточенной информационной атакой" сторонников Алексея Навального.​