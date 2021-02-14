100 сотрудников ВШЭ выступили против увольнения Анны Велликок

Сотрудники Высшей школы экономики написали открытое письмо ректору Ярославу Кузьминову и первому проректору Вадиму Радаеву с призывом заключить новый трудовой договор с преподавательницей Анной Велликок. Прежний договор с ней был расторгнут после того, как она была арестована на 14 суток за репост твита об акции сторонников Алексея Навального - суд посчитал, что она участвовала в организации несогласованной акции.

"Мы считаем, что политические убеждения Анны повлияли на решение администрации ВШЭ расторгнуть договор с сотрудником" - говорится в письме. Подписавшие его сотрудники факультета компьютерных наук считают, что политические взгляды не могут быть основанием для расторжения договора и что такое действие наносит ущерб репутации вуза. Как сообщает HSE Press, под письмом подписались 100 сотрудников ВШЭ.

Авторы письма утверждают, что Велликок, которая на днях вышла на свободу, готова возобновить сотрудничество с вузом.

Ранее в ВШЭ заявили, что с Велликок, которая не была штатным сотрудником, был заключён договор для проведения короткого курса в магистратуре. Занятия планировались 3, 4, 10 и 11 февраля.​

Из-за административного ареста преподаватель не смогла провести занятия, а перенести их не получилось "из-за интенсивности учебного плана", утверждают в пресс-службе вуза.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал ситуацию, заявив, что вуз столкнулся с "ожесточенной информационной атакой" сторонников Алексея Навального.​

Университет, по его словам, не должен становиться площадкой политической борьбы. Кузьминов также утверждает, что вуз никогда не преследовал студентов и преподавателей из-за политических взглядов и убеждений и не собирается этого делать. В то же время ректор ВШЭ заявил, что "участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, будь то наш бренд или другие наши корпоративные ресурсы, недопустимо".