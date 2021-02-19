Мост в Крым впервые закрыт для движения автомобилей

Движение автомобилей по построенному российскими властями мосту в аннексированный Крым остановлено впервые после ввода его в эксплуатацию. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на российское МЧС на полуострове. Это произошло из-за сильного снегопада.

Движение по трассе Таврида перекрыто, российская администрация обещает восстановить его после 14 часов по местному времени. Расчисткой дороги занимаются, кроме МСЧ, военные, Росгвардия, сотрудники "Черноморнефтегаза". Тем не менее автобусное сообщение с Керчью остановлено, высота снежного покрова на востоке полуострова достигает около полуметра, передаёт издание "Новости Крыма".

За день в Крыму выпала месячная норма осадков. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин. Кроме того, приостановлено пассажирское сообщение на трассе Феодосия-Щебетовка-Судак.