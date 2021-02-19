Иран назвал условие для "немедленного" закрытия ядерной программы 

Иран "немедленно закроет" свою ядерную программу сразу после отмены американских санкций, передает Reuters. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Зариф, подтвердив согласие Тегерана вернуться за стол переговоров с Вашингтоном.

Он заверил, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и что оно не является частью иранской оборонной доктрины. "Отмените все санкции и дайте шанс дипломатии", – сказал министр.

Накануне администрация Джо Байдена выразила готовность возобновить сделку, из которой прошлый американский президент вышел в 2018 году.

Тегеран назвал 23 февраля крайним сроком для США: если к этому моменту Вашингтон не приступит к отмене санкционного режима, Иран грозит запретить доступ к своим атомным объектам Международному агентству по атомной энергии. Соединенные Штаты и европейские участники соглашения призвали Иран воздержаться от этого шага и повторили свою обеспокоенность недавними действиями Тегерана, направленными на производство урана с обогащением до 20 процентов и металлического урана, который используется для производства ядерной бомбы.

Зариф, в свою очередь, говорил в недавнем интервью, что новая американская администрация, по его мнению, не только не выполнила свои обязательства, но и продолжает политику "максимального давления" Трампа.