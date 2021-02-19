Минюст создаст ещё один реестр "иноагентов"

Министерство юстиции России планирует создать ещё один реестр так называемых "иностранных агентов" – в добавление к уже имеющимся реестрам НКО – "иностранных агентов" и СМИ – "иностранных агентов".

В новый реестр будут вносить незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие в России, по мнению властей, политическую деятельность. Возможность признавать такие организации, как и физических лиц, "иностранными агентами" открыта по закону, принятому в конце прошлого года. При этом пока ни одна такая организация "иноагентом" не признана.

На портале общественной экспертизы опубликован проект указа президента, наделяющий Минюст полномочиями по ведению реестра незарегистрированных общественных объединений – "иноагентов", а также списка физических лиц – "иноагентов".

При этом физические лица, признанные не просто "иноагентами", а СМИ-"иноагентами", вносятся в соответствующий отдельный реестр. Таких граждан в России пока 5. Трое из них журналисты, сотрудничающие с Радио Свобода, которое само, как и ещё ряд проектов корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, включено российскими властями в список СМИ-"иноагентов".

Недавно принятый закон предусматривает наказания для физических лиц и незарегистрированных НКО за непредоставление в уполномоченные органы информации о признаках иностранного агента – то есть предполагается, что они сами должны сообщать о том, что являются "агентами". В случае неоднократного нарушения требований возможна и уголовная ответственность.