Меркель заявила об отсутствии прогресса в соглашениях по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса в Минских договорённостях по Донбассу.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер подчеркнула, что конфликт на востоке Украины и поведение России – это важная тема, которая стоит перед трансатлантическим объединением Евросоюза и США.

По словам Меркель, Вашингтон и Брюссель должны сотрудничать с Москвой, обращая внимание на имеющиеся разногласия по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.

На днях руководитель офиса украинского президента заявил, что Минские соглашения в том виде, в котором они подписаны, выполнить невозможно. При этом Киев заверил, что со своей стороны выполнит принципы, заложенные в договорённостях.

В свою очередь представитель России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов недавно упрекнул Украину в обострении обстановки в регионе и отказе от обязательств по прекращению огня.