Меркель заявила об отсутствии прогресса в соглашениях по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса в Минских договорённостях по Донбассу.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер подчеркнула, что конфликт на востоке Украины и поведение России – это важная тема, которая стоит перед трансатлантическим объединением Евросоюза и США.
По словам Меркель, Вашингтон и Брюссель должны сотрудничать с Москвой, обращая внимание на имеющиеся разногласия по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.
На днях руководитель офиса украинского президента заявил, что Минские соглашения в том виде, в котором они подписаны, выполнить невозможно. При этом Киев заверил, что со своей стороны выполнит принципы, заложенные в договорённостях.
В свою очередь представитель России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов недавно упрекнул Украину в обострении обстановки в регионе и отказе от обязательств по прекращению огня.
- Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева.
- Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Не менее полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.
- В регионе урегулированием конфликта занимается трёхсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.
- Выработкой политического решения конфликта занимается "Нормандская четверка" – четырёхсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция.
- Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооружённых сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.
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