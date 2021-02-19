Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Меркель заявила об отсутствии прогресса в соглашениях по Донбассу

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса в Минских договорённостях по Донбассу.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер подчеркнула, что конфликт на востоке Украины и поведение России – это важная тема, которая стоит перед трансатлантическим объединением Евросоюза и США.

По словам Меркель, Вашингтон и Брюссель должны сотрудничать с Москвой, обращая внимание на имеющиеся разногласия по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.

На днях руководитель офиса украинского президента заявил, что Минские соглашения в том виде, в котором они подписаны, выполнить невозможно. При этом Киев заверил, что со своей стороны выполнит принципы, заложенные в договорённостях.

В свою очередь представитель России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов недавно упрекнул Украину в обострении обстановки в регионе и отказе от обязательств по прекращению огня.

  • Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева.
  • Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Не менее полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.
  • В регионе урегулированием конфликта занимается трёхсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.
  • Выработкой политического решения конфликта занимается "Нормандская четверка" – четырёхсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция.
  • Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооружённых сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG