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США обещают продолжить помощь экономике и армии Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит экономическую и военную поддержку Украине после прихода в Белый дом администрации президента Джо Байдена.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен заявил о существенной двухпартийной поддержке со стороны США. Он также назвал приоритетными для американского руководства вопросы, связанные с суверенитетом, территориальной целостностью и евроатлантическими устремлениями Киева.

О деталях состоявшегося 1 февраля разговора сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передаёт "Голос Америки".

Энтони Блинкен призвал Украину к дальнейшему прогрессу в борьбе с коррупцией, реализации принципа верховенства права, и при проведении экономических реформ. Госсекретарь и глава украинского МИД также обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

Киев рассчитывает на поддержку Вашингтона после аннексии Россией Крыма в 2014-м году и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

В августе Конгресс США одобрил выделение 250 миллионов долларов в виде помощи украинской армии. Москва отрицает обвинения в военной поддержке сепаратистов и участии российских войск в конфликте на востоке Украины.

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