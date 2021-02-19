Политолога Демури Воронина арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 13 апреля политолога Демури Воронина по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс".

По сведениям источника агентства, Воронина подозревают в передаче секретных данных одной из стран НАТО. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Телеграм-канал LifeShot сообщил, что Воронина задержали 14 февраля за несколько часов до вылета из России в Германию, где он якобы постоянно проживает. Источники LifeShot предположили, что арест политолога может быть связан с делом журналиста Ивана Сафронова, который в 2020 году был обвинён в госизмене. Адвокат Сафронова сообщил, что в материалах дела, которые были ему предоставлены, имя Воронина не упоминалось