Политолога Демури Воронина арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 13 апреля политолога Демури Воронина по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс".
По сведениям источника агентства, Воронина подозревают в передаче секретных данных одной из стран НАТО. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Телеграм-канал LifeShot сообщил, что Воронина задержали 14 февраля за несколько часов до вылета из России в Германию, где он якобы постоянно проживает. Источники LifeShot предположили, что арест политолога может быть связан с делом журналиста Ивана Сафронова, который в 2020 году был обвинён в госизмене. Адвокат Сафронова сообщил, что в материалах дела, которые были ему предоставлены, имя Воронина не упоминалось
- Бывший журналист газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан ФСБ в начале июля 2020 года, а затем арестован по обвинению в государственной измене.
- По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке.
- Сафронов вину не признаёт, многие его коллеги уверены, что его преследование связано с его журналистской работой. Открытое письмо в его поддержку подписали 687 сотрудников СМИ, как независимых, так и государственных.
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