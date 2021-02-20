Администрация Байдена не предложила расширения санкций против "Северного потока"

Администрация президента США Джо Байдена предложила расширить санкции против строителей газопровода "Северный поток-2" за счёт корабля и компании, уже внесённых в санкционный список. Представить предложения по ужесточению мер против строителей Белый дом должен был согласно закону, принятому Конгрессом в конце прошлого года.

В докладе Конгрессу, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций трубоукладочное судно "Фортуна" и его номинального собственника компанию "КВТ-Рус", сообщает корреспондент Радио Свобода. Это решение уже было раскритиковано двумя республиканскими сенаторами. Один из них, представитель Техаса Майкл Маккол, назвал эти предложения "полностью неадекватными".

В пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация нового президента не планирует расширять санкционный список за счёт немецких компаний и граждан, чтобы не ссориться с союзниками. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин ведут переговоры о судьбе проекта.