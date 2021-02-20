Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Грани времени

Зачем Соловьев хвалил Гитлера, а Путин - Гебельса? | Грани времени с Мумином Шакировым

Зачем Соловьев хвалил Гитлера, а Путин - Гебельса? | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Зачем Соловьев хвалил Гитлера, а Путин - Гебельса? | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:53:50 0:00
Скачать медиафайл

• Игра без правил: Соловьев сравнил Навального с Гитлером в пользу последнего и поссорился с Латвией • Как Путин оценил таланты Йозефа Гебельса? • Судный день основателя ФБК • Анастасия Шевченко – первая осужденная в России по делу о «нежелательной организации» • Новинка сезона - Clubhouse

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Андреем Колесниковым, с экс-сенатором, общественным деятелем Францем Клинцевичем и интернет-экспертом Антоном Меркурьевым. Репортажи Ивана Воронина, Алены Вершининой и Артема Радыгина.​
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG