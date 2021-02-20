Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Андреем Колесниковым, с экс-сенатором, общественным деятелем Францем Клинцевичем и интернет-экспертом Антоном Меркурьевым. Репортажи Ивана Воронина, Алены Вершининой и Артема Радыгина.
Зачем Соловьев хвалил Гитлера, а Путин - Гебельса? | Грани времени с Мумином Шакировым
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