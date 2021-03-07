Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Памяти филолога Шимона Маркиша

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Памяти филолога Шимона Маркиша
Embed
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Памяти филолога Шимона Маркиша

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Специалист по античной литературе и переводчик Плутарха и других древних авторов, исследователь русско-еврейской литературы, профессор Женевского университета Шимон (Симон) Маркиш был частым автором Радио Свобода. О его наследии и готовящихся изданиях рассказывает вдова ученого профессор Жужа Хетени. К 90-летию со дня рождения филолога.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG