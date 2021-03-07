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Фанайлова: Вавилон Москва. Мир советского человека. Марина Курсанова, Львов

Фанайлова: Вавилон Москва. Мир советского человека. Марина Курсанова, Львов
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Фанайлова: Вавилон Москва. Мир советского человека. Марина Курсанова, Львов

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Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Мир советского человека. 2. Марина Курсанова, писатель, поэт. Львов, любов.

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