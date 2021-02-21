"Спортмастер" попал в санкционный список Украины

Власти Украины обнародовали полный список физических и юридических лиц, попавших под санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, одобренным президентом Владимиром Зеленским.

В списке из 19 юридических лиц, помимо прочего, российская сеть спортивных товаров "Спортмастер" (санкции наложены на компанию-владельца сети, зарегистрированную в Сингапуре). Санкции предусматривают полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины.

В списке несколько российских юридических лиц, в том числе фармацевтический холдинг "БИОТЭК", Севастопольский государственный университет, Новошахтинский завод нефтепродуктов, "Донские угли". Ряд этих предприятий, как сообщается, имеют отношение к украинскому пророссийскому политику Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Против них также введены санкции.

Соединенные Штаты накануне выразили поддержку Украине после введения санкций против Медведчука, которого называют кумом президента России Владимиром Путиным. В Вашингтоне напомнили, что санкции против Медведчука были введены самим Вашингтоном еще в 2014 году - за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины.

Газета "Украинская правда" отмечает также, что СНБО принял решение о безотлагательных мерах для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком. Санкции предусматривают, в частности, блокировку активов - то есть, временное ограничение права лица (объекта санкций) пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к "военному решению в Донбассе".