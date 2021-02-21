Би-би-си о Лубянке: Власти за Невского, а не за Дзержинского

Приоритетный для Кремля и московских властей вариант памятника на Лубянской площади - не восстановление монумента основателя ВЧК Феликса Дзержинского, а сооружение памятника князю Александру Невскому. Это утверждает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

"В Кремле считают, что наступил подходящий момент, чтобы разрешить спор между сторонниками и противниками установки памятника Дзержинскому" - заявил чиновник, имеющий отношение к решению вопроса. Другой чиновник сказал, что власти "уже прилагают усилия к тому, чтобы в онлайн-голосовании на различных площадках побеждал вариант с Невским". Что имеется в виду под усилиями - неясно, онлайн-голосование должно начаться только 25 февраля.

Ранее провести опрос об установке памятника на Лубянской площади решила Общественная палата Москвы. На голосование вынесли только две "кандидатуры" - демонтированный в 1991 году памятник Дзержинскому и памятник Александру Невскому, который пока не существует. Другие варианты - не устанавливать памятник вовсе, установить фонтан, установить памятник другому историческому лицу - были отвергнуты.

Би-би-си связывает довольно неожиданное появление в общественных дискуссиях темы памятника на Лубянке и быструю реакцию московских властей на обращение ряда общественных деятелей об установке памятника Дзержинскому со стремлением "перебить повестку", отвлечь людей от обсуждения судьбы Алексея Навального и акций протеста. "[Надо] предложить обществу какую-то другую повестку, потому что в регионах до сих пор обсуждают "дворец Путина"", - сказал один из собеседников Би-би-си.

Онлайн-голосование должно пройти с 25 февраля по 5 марта на московском портале "Открытый гражданин" и сайтах московских СМИ. Кроме того, будут опрошены московские муниципальные депутаты.

Памятник Дзержинскому был установлен у здания КГБ (правопреемницей которого считается ФСБ) на Лубянке в 1958 году. В 1991 году его демонтажа добивались демонстранты после провала путча ГКЧП, памятник сняли по решению Моссовета, чтобы избежать стихийного сноса. Сейчас он установлен в парке "Музеон". Противники возвращения памятника считают Дзержинского символом террора и репрессий, а сторонники видят в нем символ наведения порядка, некоторые также говорят о "примирении с историей" или хвалят художественные достоинства скульптуры работы Евгения Вучетича.