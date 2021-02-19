Москвичам предложили выбрать между Дзержинским и Александром Невским

Совет Общественной палаты Москвы решил вынести на опрос москвичей два варианта памятника на Лубянской площади. Предлагается выбрать между восстановлением демонтированного в 1991 году монумента основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или сооружением памятника князю Александру Невскому. Об этом сообщает заместитель председателя Общественной Палаты, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее на слушаниях в Общественной палате было принято решение о том, что на Лубянской площади нужна "доминанта", при этом предлагались памятники разным историческим лицам - в том числе великому князю Ивану III или генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. Однако в окончательном варианте опроса будут только Дзержинский и Невский.

Опрос начнётся уже 25 февраля. Пока нет подробностей о том, как он будет организован. Ранее сообщалось, что будет задействован портал "Активный гражданин", также опросят муниципальных депутатов. В любом случае, речь не идёт о референдуме.

При этом ранее председатель Мосгордумы, член "Единой России" Алексей Шапошников выступил с предложением вынести вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь именно на городской референдум.

С просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь недавно обратилась к правительству Москвы инициативная группа, в числе которой председатель партии "За правду" Захар Прилепин, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, журналист Леся Рябцева и блогер Дмитрий Пучков. Группа учёных и деятелей культуры православно-монархических взглядов, в свою очередь, предложила установить памятник великому князю Московскому Ивану III, назвав его основателем российской государственности.

Памятник Феликсу Дзержинскому, основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, позже передавшей свои полномочия НКВД, был установлен в декабре 1958 года напротив здания КГБ СССР (ныне – ФСБ России) на Лубянской площади в Москве. Автор памятника - скульптор Евгений Вучетич.

Демонтаж памятника произошёл в августе 1991 года после провала попытки государственного переворота ГКЧП. Его пытались снести протестующие, которые требовали демократических изменений в стране. Памятник официально демонтировали решением Моссовета. При этом он не был разрушен и был сохранён московскими властями. Сейчас он находится в парке "Музеон".

В разное время с призывами вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь выступали различные коммунистические партии и прокремлёвские патриотические движения. Сотрудников ФСБ традиционно называют "чекистами", спецслужба считает себя преемницей ВЧК.

Александр Невский - великий князь Владимирский, живший в XIII веке. Почитается православной церковью как святой. Имя Александра Невского широко известно во многом благодаря позитивным упоминаниям о нём и его победах над шведами и немецкими рыцарями в советской массовой культуре, включая фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".