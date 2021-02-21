Коммунисты не будут проводить акцию 23 февраля в Москве

КПРФ отказалась от планов провести 23 февраля в Москве акцию в формате встречи с депутатами у памятника князю Владимиру. О новых планах сообщается на сайте партии - коммунисты намерены в этот день возложить венки и цветы к могиле Неизвестного солдата, других акций не будет.

Как говорится в сообщении, встреча с депутатами переносится на март. "Это связано с режимом повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, погодными условиями и административными ограничениями" - сказано на сайте.

"Открытые медиа" приводят слова депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина и представительницы "Левого фронта" Анастасии Удальцовой, которые считают ссылку на коронавирусные ограничения лишь предлогом. "Видимо, чиновники сказали, что будут оценивать это (встречу с депутатами - РС) как несанкционированную акцию. Судя по всему, ответных аргументов не нашлось" - считает Ступин.

Ранее коммунисты заявляли, что 23 февраля проведут митинги и шетвия по всей стране - как и в прежние годы. Однако в Москве в проведении акции им было отказано, а 18 февраля КПРФ объявила об отказе от масштабных митингов. "Открытые медиа" утверждают, что это произошло после того, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов обсудил ситуацию с президентом Владимиром Путиным. Лидеры фракций Госдумы встречались с президентом днём ранее, однако официально о том, что обсуждались акции 23 февраля, не сообщалось.

В Пензе, где местное отделение КПРФ всё же собралось проводить акцию 23 февраля под девизом "против политических репрессий за Россию без олигархов и дворцов", суд арестовал руководителя фракции КПРФ в городской думе Александра Смирнова на семь суток.