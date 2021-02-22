"СР" объединяется с "Патриотами России" и партией Прилепина

В Москве в понедельник проходят объединительные съезды трёх партий - имеющей фракцию в Госдуме "Справедливой России", "Патриотов России" и партии "За правду" писателя Захара Прилепина.
Партии объединяются перед выборами в Госдуму. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сказал, что объединённая партия будет называться "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты за правду", а коротко - "Справедливая Россия - За правду".
Миронов утверждает, что он сам останется во главе партии, но у него будет два сопредседателя - это Прилепин и нынешний лидер "Патриотов России" Геннадий Семигин.
По словам Миронова, речь идёт об "объединении левопатриотических сил".
Президент Владимир Путин поздравил делегатов, направив им приветственное обращение. "Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!" — пишет Путин.
- Сама "Справедливая Россия" была создана как объединение трёх партий - "Родины", Партии пенсионеров и Партии Жизни - перед выборами 2007 года. Тогда она прошла в Госдуму и сохраняет там фракцию до сих пор. Партия позиционирует себя как левая, но по ключевым вопросам поддерживает Владимира Путина.
- Партия "За правду" была создана в прошлом году, среди её членов и сторонников ряд известных лиц, таких как актёры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, публицист Николай Стариков, ряд участников войны в Донбассе на стороне сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР". В объединительном манифесте трёх партий говорится, что "Россия должна признать право народа Донбасса (Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики) на самоопределение".
- Прилепин также несколько лет числился в "ДНР" "майором". В последние месяцы внимание привлекли создание им так называемой гвардии Захара Прилепина для противодействия уличным акциям оппозиции, а также инициатива вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому.
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