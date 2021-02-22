"СР" объединяется с "Патриотами России" и партией Прилепина

В Москве в понедельник проходят объединительные съезды трёх партий - имеющей фракцию в Госдуме "Справедливой России", "Патриотов России" и партии "За правду" писателя Захара Прилепина.

Партии объединяются перед выборами в Госдуму. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сказал, что объединённая партия будет называться "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты за правду", а коротко - "Справедливая Россия - За правду".

Миронов утверждает, что он сам останется во главе партии, но у него будет два сопредседателя - это Прилепин и нынешний лидер "Патриотов России" Геннадий Семигин.

По словам Миронова, речь идёт об "объединении левопатриотических сил".

Президент Владимир Путин поздравил делегатов, направив им приветственное обращение. "Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!" — пишет Путин.