В Красной Поляне проходит встреча Путина и Лукашенко

В Красной Поляне под Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Это их первая встреча с сентября – тогда Путин принял Лукашенко в разгар уличных протестов против его правления в Беларуси.

"Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость", – сказал Путин, приветствуя Лукашенко. Он также пригласил Александра Лукашенко покататься после переговоров на лыжах (Красная Поляна – горнолыжный курорт).

Официальное белорусское агентство БелТА сообщило, что лидеры "подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут длительными. О каких-либо проектах решений не сообщалось. Неясно, будут ли обсуждаться какие-то интеграционные инициативы.

Ряд СМИ незадолго до переговоров утверждали, что Лукашенко может поставить перед Путиным вопрос о новом кредите для Беларуси размером в 3 миллиарда долларов. Сам Лукашенко заявил, что не поедет в Россию, чтобы что-либо просить.

Владимир Путин в прошлом году поддержал Лукашенко во время массовых выступлений против его власти в Беларуси. Российский лидер даже заявлял, что сформировал резерв сотрудников правоохранительных органов на случай обострения ситуации в Беларуси. Задействован он не был. Лукашенко после протестов заметно смягчил свою риторику в адрес России и начал, помимо прочего, утверждать, что страны Запада организовали протесты в Беларуси в том числе для удара по России.