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Маргарита Юдина требует раскрыть сведения об ударившем её полицейском

Протесты в Петербурге 23 января

Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина потребовала раскрыть данные о полицейском, который ударил её во время акции протеста в Санкт-Петербурге 23 января. Об этом сообщает правозащитная организация "Команда 29".

Юдина в запросе указала, что перед ней извинился неизвестный сотрудник полиции, который без разрешения пришёл к ней в палату. При этом, согласно правилам МВД, больниц не входит в перечень мест, где можно приносить извинения.

Помимо прочего, Юдина потребовала возместить причинённый ей вред.

После нападения полицейского Юдина упала и ударилась головой. Жительницу Ленобласти госпитализировали. В прессе появлялись противоречащих друг другу сведения здоровье пациентки, но 25 января её выписали из больницы.

Инцидент с полицейским, как сообщалось, был исчерпан, Юдина получила официальные извинения и приняла их. Позже Юдина рассказала, что её в течение дня уговаривали простить правоохранителя.

Позже стало известно, что Юдина всё же собирается подать на сотрудника полиции заявление в Следственный комитет.

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