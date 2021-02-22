Тихановская призвала белорусов массово выйти на улицы 25 марта

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая из страны из-за давления властей, призвала сторонников оппозиции снова выйти на улицы белорусских городов 25 марта - в день провозглашения независимости. Заявление Тихановская опубликовала в своём телеграм-канале.

"Призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов", - написала Тихановская.

Ранее экс-кандидат в президенты дала интервью швейцарской газете Le Temps, в котором призналась, что на данный момент оппозиционные силы проиграли "борьбу за улицу", и что для победы над режимом Александра Лукашенко потребуется больше времени, чем планировалось. При этом она выразила надежду, что массовые протесты в стране могут продолжиться весной.

Советник Тихановской по международным делам Франак Вячорка в разговоре с российским изданием The Insider также предположил, что уличные выступления снова начнутся с "потеплением и солнцем". "25 марта может стать ключевой датой весенних протестов", - отметил он.