Тихановская призвала белорусов массово выйти на улицы 25 марта

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая из страны из-за давления властей, призвала сторонников оппозиции снова выйти на улицы белорусских городов 25 марта - в день провозглашения независимости. Заявление Тихановская опубликовала в своём телеграм-канале.
"Призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов", - написала Тихановская.
Ранее экс-кандидат в президенты дала интервью швейцарской газете Le Temps, в котором призналась, что на данный момент оппозиционные силы проиграли "борьбу за улицу", и что для победы над режимом Александра Лукашенко потребуется больше времени, чем планировалось. При этом она выразила надежду, что массовые протесты в стране могут продолжиться весной.
Советник Тихановской по международным делам Франак Вячорка в разговоре с российским изданием The Insider также предположил, что уличные выступления снова начнутся с "потеплением и солнцем". "25 марта может стать ключевой датой весенних протестов", - отметил он.
- Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. При подавлении протестов погибли не менее пяти человек. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, власти страны возбудили более 900 уголовных дел против своих оппонентов. Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя число их участников значительно снизилось.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси президентских выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов и, в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия признала белорусские выборы и обещает в случае обострения конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
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