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В Ереване полиция задерживает участников акции против Пашиняна

Задержания в Ереване 23 февраля

В столице Армении не менее 25 человек задержаны во вторник в ходе акции оппозиции.

С утра протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна собрались в правительственном квартале. Многочисленные силы полиции оцепили несколько зданий и начали задерживать наиболее активных демонстрантов, передаёт "Интерфакс".

Вечером во вторник оппозиция планирует провести шествие к зданиям полиции и генпрокуратуры.

Ранее координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявлял, что оппозиция намерена каждый день проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Лидеры движения, в которое входят 17 оппозиционных партий, подчеркнули, что начинают новый этап борьбы.

22 февраля в Ереване прошёл двухчасовой марш. Сторонники оппозиции дошли до Площади Франции. У резиденции президента они призвали Армена Саргсяна не ратифицировать ни один из документов, поступающий от правительства, передаёт Армянская служба Радио Свобода.

Оппозиция Армении требует отставки Никола Пашиняна после принятия в ноябре минувшего года им и президентами Азербайджана и России трехстороннего заявления о прекращении огня в самопровозглашённом Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджан получил несколько районов в регионе. Противники Пашиняна обвиняют его в предательстве национальных интересов.

Никол Пашинян, в свою очередь, говорит, что подписанное с Баку соглашение, действительно, было плохим для Еревана. Но, по его словам, другого выхода у него не было. На мирном урегулировании настаивали в том числе армянские военные. Соглашение было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Нагорного Карабаха, утверждает Пашинян.

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