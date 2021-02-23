В Петербурге СК прекратил первое в России дело о фейке о COVID-19

В Санкт-Петербурге Следственный комитет прекратил уголовное дело о о распространении ложной информации о коронавирусе в связи с отсутствием состава преступления. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник и подтвердил адвокат свидетельницы по делу.

Новая статья "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", которая вступила в силу 1 апреля 2020 года, может применяться только при введенном в стране режиме чрезвычайной ситуации. В России из-за пандемии вводили только режим повышенной готовности. Максимальное наказание по этой статье - ограничение свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело возбудили из-за поста жительницы Сестрорецка Анны Шушпановой. В публикации она рассказала, что в поликлинике "Сестрорецка у неизвестного гражданина обнаружены признаки коронавируса, после чего его направили в специальный бокс и отпустили из поликлиники добираться на общественном транспорте без какого-либо сопровождения", пишет "Фонтанка". Сама Шушпанова находилась в статусе свидетеля, обвиняемых по уголовному делу не было. В ходе проверки выяснилось, что COVID-19 у местного жителя не подтвердился.

"Это дело изначально не имело под собой никаких оснований и было способом воздействовать на меня, как на активиста и члена Территориальной избирательной комиссии. Изначально было понятно, что состава нет, это просто способ давления", - сказала Шушпанова корреспонденту сайта Север.Реалии.

Уголовное дело из-за фейка о коронавирусе, по которому проходила Шушпанова, - стало первым в России делом по новой статье о публикации ложной информации о COVID-19.

За первые три месяца пандемии было возбуждено 33 уголовных дела за публикацию недостоверной информации о COVID-19 в 24 регионах России. Кроме уголовных дел полиция составила 157 протоколов по административной статье о "фейковых новостях", треть из которых завершилась обвинительным приговором суда, говорится в докладе "Агоры".