Опубликовано новое видео с пытками из ярославской колонии №1

"Новая газета" опубликовала новые видео с пытками двоих заключённых в ярославской исправительной колонии №1. Записи были сделаны в 2016 году, одна из жертв, как утверждается, вскоре после избиения скончалась в больнице.

На первом видео заключённый Андрей Иванов жестоко избивается на столе дубинками. Перед экзекуцией он говорит сотрудникам ФСИН, что "бог накажет всех". Как утверждается, его избивали за то что он препирался с тюремщиками, бросившими на пол священный для мусульман Коран.

На второй записи сотрудники избивают отказывающегося приседать (вероятно, в рамках обыска) заключённого Важоя Бочоришвили. Он говорит, что не может этого сделать. "Бочоришвили, но у вас же нет противопоказаний", говорит ему сотрудница колонии, после чего его жестоко избивают.

О систематических пытках в колониях Ярославской области стало известно после того, как в июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключённого колонии №1 Евгения Макарова. После этого было возбуждено уголовное дело, по которому арестовали 14 человек. Позже выяснилось, что пыткам в учреждении подвергались десятки осуждённых. Временно исполняющий обязанности начальника учреждения и его заместитель были оправданы.

Ещё 11 обвиняемых — бывших сотрудников ИК-1 — суд приговорил к срокам от трёх лет до четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, шестеро из них были освобождены в зале суда.

Как пишет "Новая газета", перед приговором в совещательную комнату к судье заходили несколько человек, в том числе обвинитель, что может стать поводом для отмены приговора и пересмотра дела.