Cуд в Ярославле оправдал временно исполняющего обязанности начальника расположенной в городе исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключённого Евгения Макарова. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает телеграм-канал фонда "Общественный вердикт" "Ярославское дело", суд решил, что преступления не было. Николаев и Михайлов были задержаны в феврале 2019 года. Показания на них дали бывшие сотрудники колонии, осуждённые в последствии за пытки заключённых.

На допросах они заявили, что начальник колонии и его заместитель разрешили проводить "воспитательные работы" с заключёнными. При этом они утверждали, что все записи с видеорегистраторов, на которых были зафиксированы пытки, они передавали руководству колонии в качестве отчёта о проделанной работе.

Дело против сотрудников колонии было возбуждено в 2018 году, после публикации "Новой газеты" видеозаписи над Евгением Макаровым. В январе 2019 года бывший заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов был приговорён к четырём годам колонии.

Еще 11 обвиняемых — бывших сотрудников ИК-1 — суд приговорил к срокам от трёх лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, шестеро из них были освобождены в зале суда.