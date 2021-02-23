Мирно и без оружия. Свобода собраний в России. Эпизод III

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Почему памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву стал символом протестов в Москве. Зачем чиновники смешивают понятия “мирный протест” и “массовые беспорядки”. Как там в Париже и США и когда очередь на одиночный пикет в России объявили митингом.



В подкасте также участвуют заместитель директора по американским программам правозащитной организации Human rights watch Лора Питтер, журналист Наталья Геворкян, адвокат адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Дарья Тренина и

доктор юридических наук, эксперт Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский