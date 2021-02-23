Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Человек имеет право
Подписаться
Человек имеет право

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Мирно и без оружия. Свобода собраний в России. Эпизод III

Мирно и без оружия. Свобода собраний в России. Эпизод III
Embed
Мирно и без оружия. Свобода собраний в России. Эпизод III

No media source currently available

0:00 0:29:37 0:00
Скачать медиафайл

Почему памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву стал символом протестов в Москве. Зачем чиновники смешивают понятия “мирный протест” и “массовые беспорядки”. Как там в Париже и США и когда очередь на одиночный пикет в России объявили митингом

Почему памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву стал символом протестов в Москве. Зачем чиновники смешивают понятия “мирный протест” и “массовые беспорядки”. Как там в Париже и США и когда очередь на одиночный пикет в России объявили митингом.

В подкасте также участвуют заместитель директора по американским программам правозащитной организации Human rights watch Лора Питтер, журналист Наталья Геворкян, адвокат адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Дарья Тренина и
доктор юридических наук, эксперт Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG