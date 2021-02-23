Стипендию имени Петра Вайля получила Людмила Савицкая

Лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2020 год стала внештатный корреспондент Радио Свобода в Пскове Людмила Савицкая. Она сотрудничает с Русской службой с 2018 года. Автор опубликованных на сайтах Радио Свобода и его регионального проекта Север.Реалии нескольких десятков материалов о политических и общественных проблемах, о ежедневной жизни Псковской области.

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода. В прежние годы лауреатами стипендии имени Петра Вайля становились корреспонденты Радио Свобода в Киеве, Крыму, Нью-Йорке, Сочи, в Кировской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской, Псковской и Калининградской областях.



Русская служба Радио Свобода начала свою работу в 1953 году. Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в состав которой входит Русская служба, видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни. Журналисты "Свободы" предоставляют своей аудитории то, чего она не может получить с помощью местных средств массовой информации: новости без цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем.



В 2020 году российские власти усилили давление на РСЕ/РС и её журналистов. Министерство юстиции России признало трёх внештатных сотрудников Русской службы, в том числе Людмилу Савицкую, "СМИ – иностранными агентами". Роскомнадзор ставит РСЕ/РС в вину невыполнение своего приказа, существенно ужесточившего правила маркировки содержания на всех платформах. Как неоднократно подчёркивали руководители медиакорпорации, эти действия Роскомнадзора представляют собой прямое вмешательство в работу журналистов, нарушая Конституцию России и закон о СМИ. "Репрессивные меры со стороны российских властей – это нервная реакция Москвы, цель которой заключается в том, чтобы лишить Радио Свободная Европа/Радио Свобода возможности работать в России в тот момент, когда наша аудитория растёт быстрыми темпами, – заявила в этой связи главный редактор РСЕ/РС Дейзи Синделар. РСЕ/РС добивается отмены ограничений на работу в России, оспаривая их в судебном порядке.

В 2020 году сайты Радио Свобода и его проектов зарегистрировали 145 миллионов посещений – это более чем 30-процентный рост по сравнению с 2019 годом. Сайт Север.Реалии ежемесячно регистрирует 400–500 тысяч посещений.

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