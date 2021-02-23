Журналисты нашли секретный горный курорт президента Узбекистана

Узбекские государственные компании участвовали в строительстве секретного горного курорта для президента Шавката Мирзиёева. Такой вывод делают авторы журналистского расследования Узбекской службы Радио Свобода.

По этим сведениям, строительство объекта с вертолётными площадками и особняком Мирзиёева началось в 2017 году и в целом было закончено в конце 2018-го. Комплекс возведён на территории Угам-Чаткальского биосферного резервата, часть которого включена в список всемирного наследия UNESCO.

В расследовании говорится и о новом водохранилище вблизи курорта, которое, по словам местных жителей, нарушило систему водоснабжения. Некоторые семьи были вынуждены переселиться.

Строительством, как выяснило Радио Озодлик, заведовала государственная компания "Железные дороги Узбекистана". За водохранилище отвечала близкая к властям структура, которая ранее построила Сардобинскую дамбу на востоке страны. В 2020 году она частично разрушилась. Тогда погибли 6 человек, тысячи остались без крова.

Журналисты также обнаружили, что секретный курорт в 100 километрах к юго-востоку от Ташкента находится в одной из шести бесполётных зон Узбекистана. Запросы в администрацию Мирзиёева и пресс-службу "Железных дорог Узбекистана" пока остаются без ответа.

В отличие от своего предшественника на посту президента, авторитарного лидера Ислама Каримова, который придерживался политики "твёрдой руки", Шавкат Мирзиёев неоднократно заявлял о необходимости прозрачного управления государством. Он также выступал за улучшение ситуации с правами человека и борьбу с коррупцией, отмечают авторы расследования.