В Улан-Удэ госпитализировали арестованную правозащитницу

В Улан-Удэ правозащитницу Надежду Низовкину, арестованную на 10 суток, госпитализировали в республиканскую больницу.

Как сообщает сайт Сибирь.Реалии, решение было принято руководством изолятора при участии местного омбудсмена Юлии Жамбаловой. Полицейские посчитали, что юрист плохо себя чувствует из-за объявленной сухой голодовки. Сама Низовкина настаивала на обратном. "Я неизменно просила не вызывать скорую, не отвлекать силы медицины, так как я чувствую в себе прежнюю силу и готовность держать сухую голодовку", - сказала правозащитница.

Во вторник суд рассматривал жадобу на арест Надежды Низовкиной. Заседание проходило при закрытых дверях. Арест оставили в силе.

17 февраля суд в Улан-Удэ арестовал правозащитницу в связи с акцией протеста 31 января. В этот день активисты во многих регионах вышли на митинге против уголовного преследования и ареста Алексея Навального. Низовкину признали виновной в организации несогласованного мероприятия без уведомления. По версии полиции, активистка собрала на митинг в центре города около 50 человек.

Свою вину правозащитница не признала. Она рассказывала корреспонденту проекта Сибирь.Реалии, что пришла 31 января на площадь, чтобы оказывать юридическую помощь тем, кого задержат. Однако в полиции утверждают, что Низовкина призывала горожан участвовать в протестах во время прямого эфира 29 января на ютуб-канале. Юрист считает, что власти преследуют ее из-за правозащитной деятельности.

До этого суд назначил Надежде Низовкиной 40 часов обязательных работ за акцию 23 января. Тогда во многих регионах России также проходили акции в поддержку Навального и политзаключенных.