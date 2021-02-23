На Мальте к 15 годам приговорён убийца журналистки Каруаны Галиции

На Мальте вынесен приговор по делу об убийстве в 2017 году журналистки Дафне Каруаны Галиции. Признавший свою вину Винсент Маскат осуждён на 15 лет тюрьмы.



Дафне Каруана Галиция погибла при подрыве её автомобиля 16 октября 2017 года. Полумиллионное население Мальты было потрясено преступлением.



Маскат был одним из троих сообщников, заминировавших автомобиль журналистки. Поначалу он не признавал своей вины, но позднее, вероятно, заключив сделку с генеральным прокурором, сообщается на сайте телеканала "Евроньюс".



Братья Жорж и Альфред Деджорджио своей вины не признали. Несмотря на это, как сообщает издание "Таймс оф Малта", оба подозреваемых в причастности к изготовлению взрывного устройства, также арестованы.



Каруана Галиция писала о коррупции на верхних этажах правительственных структур. Она прошла через десятки поданных против неё исков и дважды подвергалась аресту.



Расследование её убийства оказалось долгим. В 2019 году несколько министров правительства, включая главу кабинета Джозефа Маската, ушли в отставку в связи с подозрениями в связях с людьми, причастными к убийству.