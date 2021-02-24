Прокурор запросил более 6,5 лет для автора видео про суд над Путиным

Прокурор запросил 6 лет и 7 месяцев колонии для активиста из Татарстана Карима Ямадаева, который выложил на ютьюбе постановочное видео, где некий судья выносит "приговоры" президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Ямадаева обвинили в оправдании терроризма в интернете и в оскорблении представителей власти. Он вину не признаёт и настаивает на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме.

Запись постановочного суда над Путиным, Песковым и Сечиным была снята для веб-сериала "Судья Грэмм". Ролик был опубликован 29 декабря. На нём Ямадаев обвиняет людей в черной одежде с табличками "Владимир Путин", "Дмитрий Песков" и "Игорь Сечин" в преступлениях против человечества и приговаривает к смертной казни. При этом в опубликованном ролике "приговор" человеку с табличкой "Владимир Путин" не выносят.

Перед началом записи появлялось предупреждение о том, что авторы ролика не преследуют цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе.

Уголовное дело против Ямадаева инициировало управление ФСБ по Татарстану. Расследование вёл следователь по особо важным делам, он и подписал обвинительное заключение.

Ранее в 2019 году Карим Ямадаев получил 28 суток административного ареста за инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета в Набережных Челнах.