Путин подписал повышение штрафов за неповиновение полиции

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые увеличивают штрафы за нарушения при организации массовых акций, неповиновение сотрудникам полиции и отсутствие маркировки при публикации информации о работе НКО-иностранных агентов и физлицах-иноагентов.
При финансовых нарушения во время организации митингов граждан могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей (для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 70 до 200 тыс. рублей). За неповиновение сотрудникам полиции можно получить штраф до 4 тысяч рублей (за повторное нарушение - до 20 тысяч рублей) или до 120 часов ареста. Максимальный срок административного ареста остается прежним — 15 суток
СМИ будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за распространение информации о НКО и физлицах-иноагентах без упоминания этого статуса. Производство НКО-иноагентом материалов без маркировки о её статусе будет караться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
- Министерство юстиции России 28 декабря включило пять человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. СМИ – иностранными агентами ведомство признало правозащитника Льва Пономарёва, гражданскую активистку Дарью Апахончич, главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина и сотрудничающих с Радио Свобода журналистов Людмилу Савицкую и Сергея Маркелова .
- По недавно принятому закону "СМИ – иностранным агентом" могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр пять человек.
- Ранее в список СМИ – "иностранных агентов" в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они (как и включённые в список физические лица) обязаны предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации в СМИ.
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