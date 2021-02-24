Путин подписал повышение штрафов за неповиновение полиции

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые увеличивают штрафы за нарушения при организации массовых акций, неповиновение сотрудникам полиции и отсутствие маркировки при публикации информации о работе НКО-иностранных агентов и физлицах-иноагентов.

При финансовых нарушения во время организации митингов граждан могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей (для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 70 до 200 тыс. рублей). За неповиновение сотрудникам полиции можно получить штраф до 4 тысяч рублей (за повторное нарушение - до 20 тысяч рублей) или до 120 часов ареста. Максимальный срок административного ареста остается прежним — 15 суток

СМИ будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за распространение информации о НКО и физлицах-иноагентах без упоминания этого статуса. Производство НКО-иноагентом материалов без маркировки о её статусе будет караться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.​