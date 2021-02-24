Юрист основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач, заявил, что отказывается от статуса узника совести, присвоенного ему международной правозащитной организацией Amnesty International. Он сделал это после того, как организация лишила статуса самого Навального.

О своём решении Головач сообщил в твиттере. По его словам, он принял его из-за того, что статус могут отозвать "под давлением путинской пропаганды". Директор ФБК Иван Жданов заявил в твиттере, что процедура присвоения и лишения статуса оказалась "крайне позорной" и назвал поступок Головача правильным.

Amnesty International отозвала статус Навального 23 февраля. Решение было принято после того, как юридический и политический департаменты организации обнаружили "риторику ненависти" в сообщениях политика середины 2000-х годов.

О чём именно идёт речь — не уточняется. В 2007 году оппозиционер вместе с писателем Захаром Прилепиным и политиком Сергеем Гуляевым основали националистическое движение "Народ". Организация выступала с провокативной рекламой.

После этого он оппозиционер был исключён из партии "Яблоко" за национализм с формулировкой "за нанесение политического вреда".