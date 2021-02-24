В Петербурге суд прекратил дело инвалида, задержанного на митинге

Суд в Санкт-Петербурге прекратил административное дело в отношении местного жителя Юрия Семенова, которого задержали во время протестной акции 31 января. Инвалида второй группы по зрению обвиняли нарушении санитарных норм на митинге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В протоколе на Семенова полицейские указали, что он принимал участие в несогласованной акции протеста на Пионерской площади. По словам петербуржца, он ждал свою незрячую подругу с процедур. Семенов утверждает, что слышал шум, но не знал и не понимал, что происходит на улице.