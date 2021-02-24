Советская армия, чеченская депортация

Красная, Советская, Российская: как менялась армия страны с момента своего основания? Армия и политика. Казарма и общество.

Связан ли день депортации чеченцев и ингушей с датой основания Красной Армии? Что именно отмечается в стране в этот день?

Обсуждают Александр Черкасов, правозащитник, Общество Мемориал; Геннадий Гудков, политик; Павел Фельгенгауэр, военный эксперт; Александр Мельман, обозреватель газеты "Московский комсомолец".

Эфир в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова