Советская армия, чеченская депортация

Красная, Советская, Российская: как менялась армия страны с момента своего основания? Армия и политика. Казарма и общество.
Связан ли день депортации чеченцев и ингушей с датой основания Красной Армии? Что именно отмечается в стране в этот день?
Обсуждают Александр Черкасов, правозащитник, Общество Мемориал; Геннадий Гудков, политик; Павел Фельгенгауэр, военный эксперт; Александр Мельман, обозреватель газеты "Московский комсомолец".
Эфир в 19.05
Ведет программу Елена Фанайлова
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.