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Против якутского шамана Габышева возбуждено новое уголовное дело

Александр Габышев

В отношении якутского шамана Александра Габышева, известного "походами на Москву для изгнания президента Путина", возбудили уголовное дело о насилии над полицейским.

Об этом в среду сообщил журналистам координатор "Правозащиты открытки" Алексей Прянишников. В беседе с "Интерфаксом" он отметил, что пока неизвестно, как именно, по версии следствия, Габышев применил насилие к представителю власти. Одновременно Прянишников сказал, что речь идёт о событиях 28 января этого года, когда в дом Габышева приехали сотрудники силовых структур, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера.

В марте 2019 года Александр Габышев объявил, что отправляется в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы изгнать из Кремля "злого духа – Владимира Путина". Планировалось, что поход продлится два года. Однако осенью того же года против Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму, его несколько раз задерживали.

Государственная экспертиза признала Александра Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился примерно до конца июля.

"Сила народа с нами, ребята"
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"Сила народа с нами, ребята"

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В январе нынешнего года Габышев заявил, что намерен начать новый "поход на Москву". После этого его задержали и вновь поместили в психоневрологический диспансер.

Александр Габышев признан узником совести правозащитной организацией Amnesty International. Центр "Мемориал" внёс его в свой список политических заключённых.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

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